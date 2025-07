Lavori A1: chiusa uscita Orte | Le alternative - Tuttoggi.info

Per l’esecuzione di lavori urgenti è stata disposta la chiusura dello svincolo di Orte in uscita per chi proviene da Firenze dalle 22:00 di mercoledì 30 luglio alle 05:00 di giovedì 31 luglio 2025. In alternativa per i veicoli leggeri o di massa a pieno carico inferiore alle 10 tonnellate, si consiglia di utilizzare la stazione di Attigliano.

Per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, a causa di una limitazione vigente sulla SP20 nel territorio del comune di Bomarzo, si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto, percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, quindi la SS2 Cassia in direzione Viterbo e successivamente la SS675 in direzione Orte rientrando in A01 alla stazione di ORTE.