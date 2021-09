Lavoratori in protesta contro Legge Fornero | Anche Perugia tra le manifestazioni - Tuttoggi

Appuntamento il 18 settembre dalle 10 alle 13, per sensibilizzare il governo: "Siamo stanchi e sfiniti"

C’è anche Perugia, di fronte alla Prefettura dalle 10 alle 13 di sabato 18 settembre, tra le manifestazioni organizzate dai lavoratori a livello nazionale per sensibilizzare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e tutto il Governo per dire basta alla legge Fornero. “Chiediamo che si vada in pensione con 41 anni di contributi oppure con uscita flessibile dai 62 anni, come già avviene in molti altri Paesi europei. Siamo stanchi e sfiniti e non vogliamo assolutamente che a pagare siano sempre gli stessi con la solita storiella ormai ripetitiva e snervante che non ci sono i soldi“, l’appello dei lavoratori.

L’obiettivo dei manifestanti è di “evitare lo scalone di 5 anni per quanti border line a quota 100 e la pensione a 67 Anni e 10 mesi gli altri“. I lavoratori si sono organizzati in gruppi facebook spontanei. La referente per Perugia è Daniela Candi (347.4532441). “Se possibile indossate qualche cosa di giallo o arancione, va bene anche il gilet salvavita che dovreste avere nella vostra auto”, la conclusione dell’appello.