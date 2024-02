L'Automotoclub Storico Assisano conferma il suo direttivo, Capomaccio rieletto presidente - Tuttoggi.info

E’ stato rieletto il direttivo dell’Automotoclub Storico Assisano. Confermato alla guida del Club il Presidente Marco Capomaccio.

Riconfermato anche l’intero Direttivo composto da Enzo Tardioli, Silvano Roccaforte, Donatella Binaglia, Antonio Fagotti, Gerardo Saluzzi, Sergio Sciarpetti, Diego Nocera, Fortunato Fabrizzi e Francesco Lanari. “Continueremo a lavorare per rendere questo club, federato ASI Automotoclub Storico Italiano, fulcro di iniziative rilevanti che mettano al centro i veicoli storici “, le parole di Capomaccio.

Il 13 e 14 aprile il calendario di eventi dell’Automotoclub storico assisani si apre con i “Sentieri Francescani”, manifestazione iscritta al Trofeo Marco Polo. “Quest’anno porteremo le nostre belle macchine d’epoca a Pesaro, Città della Cultura 2024. Ringrazio il mio Direttivo per il lavoro che ha svolto fino ad oggi e per quello che farà in futuro”, ancora Capomaccio.

Il Consigliere ASI e presidente del Club Autostoriche Rieti Car Costanzo Truini ha ricordato l’impegno dell’Automotoclub Storico Italiano nel settore dei veicoli storici sottolineando che: “Il cuore dell’ASI Automotoclub Storico Italiano sono i club Federati, che lavorano sul territorio diffondendo la cultura della conservazione di questi veicoli, veri e propri musei viaggianti”.