Con il progetto "Improve your Talent" importante opportunità formativa nelle sedi delle Camere di commercio: chi può beneficiarne

Laureati all’UniPg, tirocini con borse in Italia e all’estero. Nell’ambito della 31a Convention Mondiale delle Camere di Commercio all’Estero, aperta oggi (sabato) a Perugia con la prima delle due giornate di lavori interni (il terzo giorno, lunedì 10 ottobre, ci sarà invece alla Sala dei Notari il convegno “Coniugare l’Umbria al futuro. Coesione, innovazione e competenze per il futuro del Made in Italy sui mercati internazionali”), Università degli Studi di Perugia, Assocamerestero e Camera di Commercio dell’Umbria ribadiscono di essere in prima fila nella promozione della mobilità studentesca internazionale con l’iniziativa “Improve your Talent”, finalizzata a favorire esperienze di tirocinio per gli studenti universitari presso le sedi delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.

Improve your Talent

Il Progetto Improve your Talent prende le mosse da una precedente esperienza realizzata dall’Ente Camerale e dall’Ateneo, che viene riproposta grazie allo slancio offerto dalle risorse messe in campo attraverso il progetto ERASMUS+, per il quale l’Università degli Studi di Perugia ha ottenuto, da parte della Commissione Europea per il periodo 2021-2027, l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).