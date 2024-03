Latitante da quasi 2 anni, si consegna alla polizia - Tuttoggi.info

L’arrestato faceva parte della banda sgominata dalla Squadra Mobile nell’operazione “Big Foot” del giugno 2022

Era l’ultimo della banda dei quattro stranieri pregiudicati, arrestati per reati di droga dalla Polizia di Stato di Terni, nei boschi di Giuncano e Villa Grotti (Rieti) il 10 giugno 2022 nell’ambito dell’operazione “Bigfoot”; su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Terni.

Questa mattina si è presentato dal suo avvocato, dicendo che si voleva consegnare per porre fine al lungo periodo di latitanza e l’avvocato ha subito chiamato la IV Sezione Antidroga della Squadra Mobile.

Agli agenti ha detto che era “stanco di nascondersi” e così i poliziotti hanno portato in carcere il 36enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, ma continueranno le indagini per scoprire chi ne ha favorito la latitanza.