L’associazione Vivo a Colori compie due anni di età - Tuttoggi.info

In programma due iniziative di beneficenza dedicate alla raccolta fondi per i progetti dell'associazione Vivo a colori

L’associazione Vivo a Colori della presidente Claudia Maggiurana si appresta a festeggiare i due anni di età. Due sono le iniziative che accompagneranno questo evento. Domenica 3 marzo (ore 17,30) ritorna lo spettacolo “Emozioni in movimento” che farà tappa a Torgiano, nella sala Sant’Antonio (situata in piazza Sant’Antonio, 6).

Le donne arcobaleno e le donne farfalle tornano in scena e raccontano le loro emozioni con una storia dal nome “tumore” utilizzando l’arte, la moda e il colore in un evento coordinato dalla fashion stylist La Maggy Style. A presentarlo la giornalista Paola Costantini mentre a fare gli onori di casa ci sarà l’assessore alle pari opportunità del Comune di Torgiano Elena Falaschi.

Tra gli ospiti saranno presenti la ballerina Lucia Lucia, l’acustic guitar due Musica Muta, la Danza del Ventre Umbria e le artiste Manuela Marcagnani e Giorgini Monica. L’evento, ad ingresso libero, ha il patrocinio del Comune di Torgiano e della Provincia di Perugia. Per info e prenotazioni: 335.7157254.

La sera di venerdì 8 marzo, giorno del compleanno di Vivo a Colori, è in programma la Festa della donna al colore, cena a tema anni ’80, che si terrà (dalle ore 20,30) presso la sala ex museo del laterizio del Castello di Spina di Marsciano. Il menù della serata, a cura della Pro Loco Spina, prevede al costo di 20 euro: antipasto tradizionale, penne all’amatriciana, dolci della casa (zuppa inglese e torcolo), acqua e vino. Dopo cena ci sarà animazione con dj Robertino Roberto Monastra e Vivo a Colori. La serata è aperta a tutte le donne. Prenotazione obbligatoria contattando i seguenti numeri 335.7157254 (Claudia) e 338.9838664 (Beatrice).

Due iniziative di beneficenza dedicate alla raccolta fondi per l’acquisto degli ausili del macchinario Omnia, il tatuatore donato alla Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, e per il progetto sociale del Consultorio di Vivo a Colori, ovvero per comprare il Ta’axi arcobaleno, una macchina da destinare alla pubblica utilità per le persone bisognose d’aiuto.

Luogo: Torgiano