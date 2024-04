L'associazione Giacomo Sintini dona nuove strumentazioni all'ospedale di Perugia - Tuttoggi.info

L'associazione risponde all'appello del reparto di Oncologia, donati 10 computer

Inaugurate nella mattinata di lunedì 15 aprile le nuove strumentazioni donate da Associazione Giacomo Sintini all’Ospedale di Perugia.

“Ad ottobre 2023 è arrivato un appello dal reparto di Oncologia; nell’ambito del progetto di riorganizzazione dell’attività di day Hospital, occorrevano dieci computer che consentissero al personale di reparto di poter svolgere con maggiore efficienza e celerità l’attività ambulatoriale; insieme al direttivo abbiamo deciso di accogliere questa richiesta” ha dichiarato Jack Sintini presidente dell’omonima associazione. Cinque dei dieci computer sono stati acquistati con i fondi derivanti dall’erogazione del 5×1000, gli altri 5 sono stati “adottati” dall’organizzazione del Burraco Tour.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, 51 coppie di partecipanti si sono sfidate a colpi di scale e pinelle nelle quattro tappe del torneo organizzato da Aps Tre Torri Castel del Piano, Pro-loco ca panne e Arc Bagnaia poi culminato nella cena solidale il cui ricavato è stato devoluto ad Associa zione Giacomo Sintini.

“Ancora una volta il lavoro di squadra è stato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo prefissati; il nostro appello ha generato un circolo virtuoso che ha visto coinvolti organizzatori, sponsor e soprattutto partecipanti al torneo ed alla cena solidale”. “Sono davvero molto grato – le parole del presidente dell’associazione Giacomo Sintini – anche allo staff del reparto di Oncologia che ha operato alacremente per individuare strumentazioni che fossero realmente utili ed averci aiutati a concretizzare la donazione in pochissimo tempo”.

Immediata anche la risposta del nosocomio perugino con i ringraziamenti espressi dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe De Filippis al momento dell’accettazione della proposta di donazione. All’evento erano presenti oltre alla Dott.ssa Mosconi, F.F. primario e lo staff del reparto di Oncologia, Giacomo Sintini, e gli organizzatori del Burraco Tour.