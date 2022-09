L'Associazione "G. Parenzi" dona una barella speciale all'Ospedale di Spoleto - Tuttoggi

Si tratta di un presidio medico progettato per soccorrere i pazienti in sicurezza e velocità, per il Pronto Soccorso e il servizio 118

Si è svolta ieri mattina, 6 settembre, alla presenza della direttrice sanitaria dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto dott.ssa Orietta Rossi e del direttore del Pronto Soccorso dott. Gian Luca Proietti Silvestri, una cerimonia per la consegna di una barella scoop EXL e di un estricatore XT, un presidio medico progettato per soccorrere i pazienti in sicurezza e velocità, per il Pronto Soccorso e il servizio 118 di Spoleto generosamente donati dall’associazione di promozione sociale “Giovanni Parenzi”.

“Questi presidi – spiega il primario del Pronto Soccorso – sono utilizzati per l’immobilizzazione ed il trasporto di pazienti traumatizzati e miglioreranno notevolmente la sicurezza del paziente, l’utilizzo da parte degli operatori sanitari ed anche il confort. In particolare questa barella radiotrasparente, oltre ad essere più comoda rispetto alle attuali, permette di effettuare radiografie senza spostare i pazienti, operazione che può causare disconfort e anche dolore nei gravi traumi”.