L'associazione Città Viva riparte con la seconda stagione di VivaLab, il laboratorio di attualità folignate - Tuttoggi.info

L’associazione Città Viva di Foligno riapre i suoi lavori con la seconda stagione di VivaLab, il laboratorio d’attualità che, attraverso una serie di iniziative legate ad un unico tema, ha come obiettivo il confronto con la cittadinanza nei confronti delle grandi questioni che la società di oggi si trova ad affrontare.

Siamo stati davvero entusiasti di registrare il grande interesse dimostrato verso il tema dello scorso anno, l’ambiente, un argomento talmente delicato e importante che lo abbiamo affrontato in una serie di otto iniziative, collaborando insieme ad associazioni e realtà attive sul territorio come Legambiente e la Caritas diocesana.

Nello scegliere il tema di quest’anno ci siamo domandati quali saranno gli eventi più importanti che come cittadini saremo chiamati ad affrontare quest’anno e la risposta ci è apparsa chiara: la seconda edizione di VivaLab parlerà dell’Unione Europea. Tramite una serie di 4 iniziative faremo una passeggiata nella storia dell’Unione Europea e le sue istituzioni, le necessità che hanno portato alla sua nascita, le sfide che sta affrontando e che si troverà ad affrontare, e il suo sviluppo futuro. Lo faremo insieme a professori e giornalisti che ci aiuteranno a conoscere questa realtà così lontana, ma allo stesso tempo così vicina alla nostra realtà, così apparentemente vaga per le cose di cui si occupa, ma così influente nelle politiche delle istituzioni nazionali, ma soprattutto così “strana” da non essere mai esistito un ente simile nella storia umana.

Il nostro sarà viaggio lungo 72 anni, dalla fondazione della CECA (la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) ad oggi, inizierà venerdì 9 febbraio alle 18:30 presso la Sala Battenti dell’Istituto San Carlo, in Via Aurelio Saffi 18, Foligno (PG) e sarà aperto a tutti i cittadini che vorranno confrontarsi con noi e che vogliono avere una visione più consapevole ma mai rassegnata sulla realtà che ci circonda.

Chiunque volesse ricevere dei promemoria per gli incontri di VivaLab può registrarsi a questo link, oppure può scriverci una mail all’indirizzo: associazionecittaviva@gmail.com, indicandoci il vostro nome e cognome e un contatto.



Per gli studenti del triennio delle scuole superiori che frequenteranno almeno 3 incontri su 4, rilasceremo un attestato di partecipazione valido per il credito scolastico.



Vi aspettiamo.





Il presidente dell’associazione Città Viva

Andrea Schoen

Luogo: Sala Battenti, presso l’Istituto San Carlo, Via Aurelio Saffi, 18, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA