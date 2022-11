L’Associazione 50&Più Perugia ha premiato “I Maestri del Commercio” - Tuttoggi

La manifestazione si è svolta in un clima di grande festa, con i 30 commercianti premiati attorniati da familiari ed amici

Domenica 30 ottobre 2022 l’Associazione 50&Più Perugia ha premiato “I Maestri del Commercio”

Si tratta di una manifestazione che si svolge in tutta Italia, nelle 107 Associazioni 50&Più provinciali e rappresenta un momento molto importante dell’attività di 50&Più.

L’obiettivo è di celebrare persone che hanno dedicato la propria vita al lavoro, allo sviluppo e alla vitalità dell’economia locale.

Il riconoscimento è rappresentato da una spilla raffigurante l’Aquila d’Argento, per coloro che hanno superato i 25 anni di attività, l’Aquila d’Oro per coloro che hanno superato i 40 anni d’attività e l’Aquila di Diamante per chi ha superato i50 anni di Attività. L’Aquila di Calimala, è il simbolo della Confcommercio.

Tante autorità ed ospiti hanno contribuito alla manifestazione:

L’Assessore al Commercio del Comune Perugia Clara Pastorelli;

Il Vice Presidente della 50&Più Nazionale Sebastiano Casu;

Il Presidente Regionale 50&Più dell’Umbria e della Provincia di Perugia Giancarlo Acciaio;

Il Presidente della Camera di Commercio Umbria e della Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni;

Consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesi;

Il Presidente Regionale 50&Più della Toscana e della Provincia di Lucca Antonio Fanucchi;

Il Presidente Regionale 50&Più delle Marche e della Provincia di Ancona Enzo Chionne;

Il Presidente 50&Più Pesaro Dolci Alberto;

Il Presidente 50&Più Ascoli Piceno Nardinocchi Guido;