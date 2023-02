L'Arma ricorda Fiorenzo Meccariello: a lui dedicata la centrale operativa dei carabinieri | Foto - Tuttoggi

Per anni il brigadiere capo è stato "voce" della sala che coordina le pattuglie in tutto il territorio di competenza

Grande commozione ad Assisi per l’intitolazione della centrale operativa della Compagnia dei carabinieri alla memoria del brigadiere capo Fiorenzo Meccariello, deceduto a causa del Covid-19 due anni fa e per anni voce che, proprio da quella sala, coordinava le pattuglie sul territorio.

L’Arma ha scelto di ricordare il brigadiere in occasione della “Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socio sanitari, socio assistenziali e del volontariato”, istituita per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio di tutto il personale nel corso della pandemia da coronavirus. Per questo l’intitolazione è stata un “segno tangibile di riconoscimento del sacrificio di tutti coloro che si sono impegnati contro il virus e per non dimenticare chi, come il brigadiere Meccariello, è rimasto vittima del Covid”.