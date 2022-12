Maltrattamenti e stalking, 140 denunce dei carabinieri in un anno in provincia di Perugia - Tuttoggi

Il bilancio dei carabinieri in provincia di Perugia

Nel 2022 l’Arma ha garantito un efficace servizio di “pronto intervento” in risposta alle chiamate giunte nel 2022 al numero unico di emergenza “112”, alle quali sono conseguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dell’Arma dislocate sul territorio: dalle pattuglie delle Stazioni alle “Gazzelle” dei Nuclei Radiomobili, ai militari delle Aliquote di Primo Intervento.

Queste componenti sono anche chiamate a svolgere – in concorso con le altre forze di polizia – un delicato compito di prevenzione continuativo attraverso un costante controllo del territorio: nel 2022, le 38.500 pattuglie dell’Arma (oltre 100 al giorno) in tutta la provincia sono intervenute in oltre 50.000 richieste di soccorso e hanno controllato 117.900 persone e oltre 81.400 mezzi. In questa attività rientra anche la mirata attenzione alla circolazione stradale, funzionale alla prevenzione degli incidenti, soprattutto quelli collegati all’abuso di sostanze alcoliche e all’assunzione di sostanze stupefacenti: 357 persone sono state deferite da militari dell’Arma per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, 70 per essersi messi al volante dopo aver assunto stupefacenti.

Le attività dell’Arma

Nell’anno che si sta chiudendo, l’Arma ha dedicato specifica attenzione a:

alla violenza di genere e alla tutela delle vittime vulnerabili: nel corso dell’anno le Stazioni Carabinieri hanno raccolto 140 denunce per maltrattamenti in ambito familiare, atti persecutori e violenze;

denunce per maltrattamenti in ambito familiare, atti persecutori e violenze; alla tutela degli interessi diffusi, come l’ambiente, il patrimonio culturale, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con i controlli svolti congiuntamente ai reparti speciali dell’Arma, tutti presenti in provincia di Perugia;

agli incontri con le comunità, soprattutto giovani presso le scuole di ogni ordine e grado, per contribuire concretamente alla diffusione della corretta formazione dei ragazzi sui temi di legalità, educazione civica e rispetto delle fasce più deboli, anche e soprattutto per prevenire l’insorgenza di episodi legati al disagio giovanile;

al ruolo di rassicurazione sociale che l’Arma da sempre svolge, tanto con il pronto intervento, quanto con la prossimità alle comunità perugine.

Denunciati quasi 20mila reati, oltre 16mila trattati dai carabinieri

Il contrasto alla criminalità nel territorio provinciale – sotto il coordinamento del Procuratore di Perugia, dr. Raffaele Cantone, e del Procuratore di Spoleto, dr. Alessandro Cannevale, per le rispettive aree di competenza -, nel corso dell’anno 2022 è divenuto ancor più incisivo. Numeri importanti, quelli dell’Arma perugina, con 16.086 delitti denunciati rispetto al totale dei delitti commessi nella provincia, equivalenti all’ 81% circa del totale (19.899). Delle 464 persone arrestate, 33 sono indagate per reati contro il patrimonio e 80 per reati concernenti le sostanze stupefacenti, mentre altre 3.693 sono state deferite all’autorità giudiziaria.