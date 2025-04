L’Arezzo vince il derby dell’Etruria 2-0 e riporta sulla terra il Perugia | Pagelle

L’Arezzo riporta sulla terra il Perugia di Cangelosi, dominando il derby dell’Etruria terminato 2-0 per le reti di Tavernelli e Pattarello.

Un passo indietro per il Perugia, che per la prima volta dall’arrivo del nuovo tecnico, risulta completamente incapace di imbastire manovre d’attacco, mostrando anche gravi amnesie difensive.

La partita

8′ pt Arezzo subito pericoloso con la conclusione di Tavernelli che non inquadra la porta.

33′ pt Tavernelli servito da Righetti entra in area sulla sinistra, ma Gemello esce bene su di lui impedendogli di concludere.

34′ pt Sul ribaltamento di fronte Montevago si attarda, poi il pallone finisce a Mezzoni che mette in mezzo un pallone insidioso, smanacciato da Trombini.

35′ pt pt Montevago ruba palla, protegge il pallone e chiama l’accorrente Broh alla conclusione, che sbaglia completamente.

37′ pt GOL AREZZO, TAVERNELLI Amoran sbaglia in uscita consegnando il pallone all’attaccante amaranto che calcia dal limite e supera Gemello, apparso non impeccabile.

41′ pt Il portiere ospite è invece bravo a distendersi alla sua sinistra per deviare la pericolosa conclusione di Mawuli.

45′ pt Joselito perde palla, Tavernelli calcia dal limite Gemello si lascia sfuggire il pallone, riuscendo a rimediare in extremis. Il portiere del Perugia la stava per combinare grossa…

FINISCE IL PRIMO TEMPO 1-0 Perugia in grosse difficoltà, incapace di creare, mentre i giocatori amaranto riescono con facilità ad andare al tiro. Risultato che sta anche stretto ai padroni di casa, nonostante sia arrivato su un grave errore della retroguardia biancorossa.

2′ st Cangelosi ripresenta in campo gli stessi 11 uomini, ma al secondo minuto Pattarello ha il tempo di accentrarsi dal limite, senza che nessuno dei difensori gli vada incontro, e di fulminare Gemello per il raddoppio.

14′ st Pattarello ci prova ancora stavolta caciando dal cuore dell’area, la palla esce di poco.

27′ st Ci prova Tavernelli dal limite, Gemello riesce a bloccare.

30′ st Ancora l’estremo difensore del Perugia respinge una conclusione insidiosa di Guccione, riscattando in parte una prestazione negativa.

Nel finale l’Arezzo abbassa i ritmi ed il Perugia, con la velocità di Seghetti, prova a imbastire qualche manovra d’attacco senza mai impensierire l’estremo difensore amaranto.

FINISCE LA PARTITA Arezzo – Perugia 2-0. Brutta battuta d’arresto per i Grifoni, che mostrano un passo indietro sul piano del gioco e della determinazione. Unica nota positiva, in questa stagione tribolata, la salvezza matematica maturata con la sconfitta della Lucchese, ad opera di un Pontedera che scavalca i Grifoni, in attesa della partita del Carpi.

Tabellino e pagelle

Arezzo – Perugia 2-0

37′ pt Tavernelli, 2′ st Pattarello

Arezzo: Trombini 6, Renzi 6 (41′ st Montini)i, Gilli 6.5, Chiosa 6, Righetti 6.5, Mawuli 6.5 (26′ st Chierico 6), Guccione 6 (41′ st Santoro sv), Dezi 6.5 (34′ st Damiani sv), Pattarello 7, Ravasio 6.5, Tavernelli 6.5. All. Bucchi 7.

Perugia: Gemello 5, Mezzoni 5.5, Riccardi 5, Amoran 4.5, Dell’Orco 5, Giunti 5.5 (31′ st Torrasi sv), Joselito 5, Broh 5 (18′ st Di Maggio 6), Matos 5 (12′ st Cisco 6), Montevago 5.5 (12′ st Seghetti 6), Kanoute 5 (31′ st Marconi sv). All. Cangelosi 5.