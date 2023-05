L'App Municipium: un ponte virtuale tra cittadini e Comune di Todi - Tuttoggi.info

Lo strumento di comunicazione istituzionale è gratuito e facilmente scaricabile dallo store online di ogni smartphone

Negli ultimi anni l’utilizzo delle applicazioni per smartphone sta diventando sempre più diffuso, diventando uno strumento utile per semplificare la vita quotidiana. Tra le numerose applicazioni presenti sul mercato, Municipium si distingue per l’utilità e la sua capacità di mettere in contatto i cittadini con l’amministrazione pubblica.

L’app Municipium è stata recentemente introdotta nel Comune di Todi e in poco tempo ha già conquistato l’attenzione di molti cittadini, con oltre 700 utenti che hanno scaricato l’applicazione e la utilizzano per ricevere notizie e aggiornamenti sulle attività e sulle iniziative presenti a Todi.

La sua integrazione con il sito istituzionale del Comune, la rende uno strumento affidabile e di facile accesso per i cittadini, che possono accedere alle informazioni in tempo reale, grazie al sistema di notifiche push che consente di ricevere comunicazioni istantanee su stati di allerta, pubblici servizi, modifiche alla viabilità, bandi pubblici, manifestazioni ed eventi.

L’app Municipium è gratuita e facilmente scaricabile dallo store online di ogni smartphone. Una volta scaricata, basta inserire il nome del Comune di Todi per poter accedere alle notizie e agli aggiornamenti in tempo reale. Per un accesso diretto questo è il link: https://www.municipiumapp.it/cittadino/

Oltre alle informazioni, l’app offre ai cittadini la possibilità di contattare il Comune in modo diretto e di inviare segnalazioni geolocalizzate, consentendo una maggiore interazione tra cittadini e amministrazione pubblica.

L’adozione dell’applicazione da parte del Comune di Todi rappresenta un passo avanti verso l’innovazione tecnologica e la semplificazione delle relazioni tra cittadini e amministrazione pubblica, consentendo di avere a portata di mano le informazioni che riguardano la propria città, in modo rapido e tempestivo.

Inoltre, il crescente numero di utenti che scaricano e utilizzano l’app Municipium dimostra la volontà dei cittadini di essere sempre informati sulle attività e sulle iniziative presenti nella propria città, e la loro disponibilità a utilizzare nuovi strumenti per migliorare la comunicazione con il Comune.