L’apertura al solo colombaccio divide i cacciatori

Nonostante le incertezze, i 27mila cacciatori umbri sono comunque ansiosi di iniziare la stagione venatoria, dopo la preapertura “lampo” alla tortora.

I colombacciai

A tenere banco, ora, è la specie colombaccio. L’unica, insieme al merlo, a cui in pratica si sparerà il 18 settembre. I colombacciai temono che la pressione su questa sola specie creerà dei danni. Questo anche l’intervento del presidente del Club del colombaccio di Perugia, Vasco Feligetti, che su queste pagine parla di “scempio”, chiedendo alla Regione di rinviare l’apertura generale, confidando che si possa sparare anche ad altre specie.

Appello all’unità dei cacciatori

C’è anche però chi invita a superare i particolarismi e fa appello all’unità dei cacciatori. Come Marco Brozzi, appassionato cacciatore molto attivo sui social con il suo gruppo “Pianeta caccia & tiro“, diventato una piazza virtuale in cui ci si confronta sulle tematiche del mondo venatorio. Brozzi, commentando le parole di Feligetti, ricorda che è stato fatto di tutto per togliere il colombaccio dalla preapertura e ora se lo ritrovano “in una anomala apertura”. “Anni e anni di battaglie per togliere il colombaccio dalla preapertura. Ora lo volevano solo per loro, preferivano una apertura il 2 ottobre, per far sì che il giocattolino fosse solo loro, senza seguire gli studi scientifici, senza motivare…”.

Chiedendosi poi: “Si difende il colombaccio e non si pensa al merlo? Già, il merlo non ha il club…”.

Quindi Brozzi rivolge un’appello a tutto il mondo venatorio di fronte a questa incredibile situazione che si è venuta a creare: “Dobbiamo imparare ad essere uniti, a combattere per tutte le cacce. Perché tutte le forme di caccia hanno pari dignità e meritano rispetto. Se non si comprende questo, non si può andare avanti. I tempi sono cambiati, dobbiamo capirlo, iniziare a rispettarci. Dobbiamo iniziare a capire – conclude Brozzi – che solo l’unione fa la forza”.