Lancio del capitolo BNI Steel Knight, un nuovo pilastro per lo sviluppo imprenditoriale a Terni - Tuttoggi.info

Un segnale forte per il territorio, che dimostra di essere pronto alla cultura del networking evoluta e a far crescere l'ecosistema economico locale

E come recita una famosa citazione di Chris Grosser: “Le opportunità non accadono, le crei tu.”

Questa citazione sottolinea come il networking e la partecipazione a eventi come quelli di BNI siano strumenti per creare opportunità di business: il lancio del capitolo“Steel Knight,”né è una dimostrazione.

Il 25 settembre 2024 è stata una giornata importante, destinata a restare una data significativa nella memoria della comunità imprenditoriale di Terni. Con il lancio ufficiale del capitolo BNI “Steel Knight”, si è accesa una nuova luce nel panorama del networking locale. Un segnale che Terni è pronta a rafforzare il ruolo nella rete di scambi referenziali più vasta al mondo.

L’evento si è tenuto presso la sede della Cassa Edile della città, un incontro in carico di aspettative, partecipato da figure di spicco dell’imprenditoria e dell’economia locale, pronte a stringere nuove alleanze. Un evento che ha segnato un altro passo fondamentale nella crescita del networking imprenditoriale locale e regionale, in cui le connessioni professionali per lo sviluppo del business sul territorio fanno da protagoniste.

Il lancio del capitolo “Steel Knight” si inserisce in un più ampio mosaico di crescita e nascita di capitoli che, a macchia d’olio, si stanno estendendo su tutto il territorio, grazie all’efficacia dimostrata nel connettere imprenditori di diversi settori. Ogni capitolo, come il nuovo “Steel Knight” di Terni, rappresenta un ecosistema in cui imprenditori di diversi settori possono incontrarsi, scambiarsi referenze e creare solide collaborazioni di business ma anche condivisione di momenti, idee, progetti ed emozioni.

In questo clima, i membri di questo nascente capitolo, avranno l’opportunità di scambiare referenze in un ambiente strutturato, ma anche di imparare gli uni dagli altri, di innovare e di creare valore, non solo per se stessi ma per l’intera comunità economica ternana.

Alla cerimonia erano presenti i membri del capitolo e altre figure di spicco dell’imprenditoria locale, tra cui Fabio Beddoni. AD del capitolo, Beddoni ha giocato un ruolo centrale nella costruzione di di questo gruppo di imprenditori. Il suo discorso ha catturato l’essenza di ciò che il capitolo “Steel Knight” rappresenta sul territorio. La sua visione, profondamente radicata nell’idea di una rete imprenditoriale che non si limita a collegare persone ma che costruisce opportunità concrete, ha trovato un’eco nel pubblico presente.

“Lanciare lo Steel Knight é stata una grande emozione. Ho iniziato questo viaggio senza sapere come, dove è quando sarei arrivato. Poi un passo alla volta ho iniziato a conoscere persone che si interessavano al progetto. Ho visto la squadra crescere, abbiamo lavorato tutti insieme per far sì che il capitolo prendesse vita. Un ringraziamento speciale va a Sara Cipriani che da Ambassador del capitolo ha dedicato tempo e forze per aiutarci nella crescita, per me personalmente è stata un grande supporto. La vision del capitolo è molto chiara vogliamo forgiare il futuro imprenditoriale di Terni e lavoreremo costantemente per fare la differenza. Ai Business Partner dello Steel Knight posso solo augurare un grande futuro, sono una squadra forte con tante potenzialità e le stanno scoprendo giorno per giorno”. Beddoni, con grande emozione, ha sottolineato che lo scopo del capitolo non è solo il successo individuale, ma la crescita collettiva, un “Givers Gain®” che porta a una rete professionale viva e proattiva in grado di moltiplicare le opportunità di crescita per tutti i partecipanti. Il suo intervento ha voluto rimarcare quanto sia fondamentale, in un mercato sempre più competitivo, affidarsi a strumenti di networking di qualità.

Non meno impattante è stato l’intervento di Federico Falini, Executive Director di BNI Perugia-Rieti-Terni, che ha dato uno sguardo al futuro dell’organizzazione in Umbria, enfatizzando il ruolo cruciale che il networking può giocare nello sviluppo economico della regione. Federico Falini, ha condiviso la sua visione sull’espansione dei capitoli BNI in Umbria, evidenziando come la rete BNI non è solo un mezzo per migliorare il business, ma una leva per trasformare intere comunità locali.

“Terni, città dell’acciaio, si conferma un fertile terreno per l’innovazione e la collaborazione. Il recente lancio del gruppo BNI ‘Steel Knight’ ha segnato un nuovo capitolo per l’imprenditoria locale, riunendo molti professionisti determinati a fare la differenza. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera di grande entusiasmo, ha visto la partecipazione di professionisti e imprenditori del territorio, pronte a condividere esperienze e a costruire relazioni solide. Ogni testimonianza dei membri del gruppo ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide del mercato e cogliere nuove opportunità. Il nome ‘Steel Knight’ evoca l’immagine di un cavaliere moderno, forte e determinato, pronto a difendere i valori della propria comunità. Questo è lo spirito che anima il nuovo gruppo BNI, che si pone l’obiettivo di mettere insieme imprenditori e professionisti che vogliono insieme crescere professionalmente e personalmente e abbattere qualsiasi limite al proprio sviluppo. Guardando al futuro, il gruppo ‘Steel Knight’ si prefigge di diventare un punto di riferimento per l’imprenditoria ternana, promuovendo lo sviluppo economico e sociale del territorio. Grazie al potere del networking e alla condivisione di conoscenze, i membri del gruppo potranno raggiungere risultati straordinari, sia a livello individuale che collettivo”, ha dichiarato Falini. Le sue parole hanno risuonato come un invito all’azione: ogni nuovo capitolo di BNI, come “Steel Knight”, rappresenta una porta aperta verso un futuro fatto di cooperazione, fiducia e prosperità.

La forza di BNI sta nella capacità di creare legami autentici e duraturi tra i membri. Non si tratta solo di fare business, ma di costruire relazioni basate su fiducia e collaborazione, elementi che nel lungo termine si traducono in crescita e successo per tutti i partecipanti.

La nascita del capitolo “Steel Knight” rappresenta un segnale forte per il territorio ternano, che dimostra di essere pronto ad abbracciare una cultura del networking evoluta e capace di far crescere l’intero ecosistema economico locale. È solo l’inizio di un viaggio che promette di portare nuove possibilità di sviluppo per gli imprenditori di Terni e delle zone limitrofe. Una possibilità di contribuire al rilancio economico del territorio, alimentato dalla forza delle relazioni autentiche e dalla volontà di crescere insieme.

Gli imprenditori che hanno deciso e che decideranno di unirsi al capitolo “Steel Knight” avranno l’opportunità di sfruttare uno strumento efficace per far crescere la propria attività, migliorare le loro relazioni professionali e, contribuire al benessere economico del territorio. Un cocktail perfetto per crescere non solo professionalmente ma anche personalmente con uno sguardo ai propri valori perché, come recita Helen Keller, in una sua nota citazione: “Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto”.