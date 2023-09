Ladro imbranato, lascia carta d'identità nella casa che aveva svaligiato: arrestato - Tuttoggi.info

Ladro imbranato ruba in una casa, ma lascia la carta d'identità in terra. I poliziotti lo arrestano: è un 61enne di Perugia

Non è stato difficile per la Polizia di Stato di Terni arrivare alla persona che, venerdì 8 settembre, ha tentato di rubare in un’abitazione alla periferia della città: questa volta la distrazione del ladro ha aiutato la pattuglia della Squadra Volante, che – intervenuta sul posto a seguito di segnalazione – ha trovato in terra il documento di identità dell’autore del tentato furto.

Arresti domiciliari

L’uomo – un 61enne pregiudicato, residente in provincia di Perugia – è stato riconosciuto dagli agenti perché solo 6 mesi fa era uscito di prigione, dopo aver scontato una condanna per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio. Informata l’Autorità Giudiziaria, è stata emessa nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari da parte del Tribunale di Terni e dopo una breve ricerca, i poliziotti lo hanno rintracciato in un bar domenica 10 e hanno eseguito la misura. Ora si trova nella sua abitazione in provincia di Perugia in regime di arresti domiciliari.