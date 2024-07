Ladro di bici torna sul luogo del delitto e viene picchiato, 2 indagati - Tuttoggi.info

Un presunto ladro di bici è tornato sul luogo del delitto ed è stato picchiato dal derubato, con entrambi che poi sono stati denunciati. Il fatto è successo martedì scorso a Spoleto, sul piazzale del centro civico di San Nicolò.

Intorno alle 11 un uomo italiano, già noto alle forze dell’ordine e solito aggirarsi nella zona, era entrato in uno degli uffici del quartiere, apparentemente per ricevere informazioni o approfittare dell’aria condizionata, viste le alte temperature esterne. Di lì a poco nello stesso ufficio è entrato un extracomunitario che aveva lasciato subito fuori una bicicletta elettrica, anche se senza assicurarla con una catena. Un’operazione che non è sfuggita all’italiano, il quale è uscito dai locali ed ha rubato la bici dileguandosi, incurante della presenza di diverse persone. Circa mezz’ora dopo, lo straniero è uscito dall’ufficio e si è reso conto del furto, ricevendo la solidarietà dei presenti ma anche utili informazioni per risalire al ladro.

Mentre tutto ciò avveniva, con buona dose di faccia tosta, in zona è riapparso (a piedi) il presunto autore del furto. A questo punto l’extracomunitario ha dato in escandescenze, cominciando a colpire colui che da quanto gli era stato segnalato si sarebbe appropriato del velocipede, ripetutamente e violentemente (ancora oggi sono presenti sull’asfalto alcune tracce di sangue), lasciandolo a terra e tramortito. Solo il tempestivo intervento degli agenti del commissariato di polizia di Spoleto, diretto dal commissario capo Antonella Fuga Paglialunga, ha evitato che l’aggressione potesse avere peggiori conseguenze.

Un’ambulanza ha trasferito l’italiano al pronto soccorso, dove è stato trattenuto in osservazione. Dopo di ché la pattuglia ha proceduto a rintracciare il mezzo rubato, che è stato rinvenuto non poco distante, vicino all’abitazione del presunto ladro. La bici è stata sequestrata e, dopo gli accertamenti di rito, riconsegnata al legittimo proprietario. Quanto alla vicenda, che ha suscitato profondo sconcerto nei residenti e nei lavoratori della zona, la polizia starebbe procedendo su due versanti. I due a quanto risulta, risulterebbero indagati entrambi: uno per furto, l’altro per lesioni.