Ladri scatenati: tanti colpi, uno da migliaia di euro dopo aver sventrato una cassaforte - Tuttoggi.info

Un ladresco che tocca Capodacqua, Palazzo, la zona di via dell’Aeroporto, San Damiano e Rivotorto, oltre alla zona alle porte del centro storico di Assisi. Quasi un giro turistico, se non fosse che sono ladri.

Malviventi scatenati nell’assisano con almeno tre colpi in poche ore: nella giornata di martedì i malviventi avrebbero colpito a Rivotorto e nella zona di San Damiano ma anche a Capodacqua. Proprio qui il colpo più rilevante, denunciato anche alla polizia di Stato: il bottino è in corso di quantificazione, ma si tratterebbe di alcune migliaia di euro tra soldi e gioielli e cimeli di famiglia, asportati da una cassaforte aperta con il frullino. Il tutto è avvenuto in pieno pomeriggio, tra le 4 e le 6, con i ladri che dopo aver aperto la cassaforte hanno anche messo a soqquadro la casa nel tentativo di rubare qualcosa di più.

La scorsa settimana i ladri avevano colpito a Palazzo, con quattro furti in alcuni appartamenti di un condominio e poi in due abitazioni poco distanti tra di loro; anche allora erano intervenuti i carabinieri e la polizia, che almeno in un paio di casi avevano evitato il peggio. Un altro furto era stato infine segnalato nella zona di via dell’Aeroporto giovedì 7 novembre. Questa mattina, 14 novembre, la nuova segnalazione social, con i malviventi avvistati nella zona di San Benedetto, alle porta del centro storico.