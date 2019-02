Ladri nel villino, il video delle telecamere sul telefonino

share

E’ tutto nel suo cellulare il video dei due ladri che hanno assaltato la sua villetta, approfittando dell’assenza in casa di tutta la famiglia. Un video che ora è al vaglio delle forze dell’ordine che, stanno cercando particolari in grado di risalire ai due ladri, possibili autori anche di altri raid nella zona.

Nel video si vedono i due arrivare a ridosso della villetta. Uno suona al campanello, per assicurarsi che in casa non ci sia effettivamente nessuno. L’altro si ferma a controllare la strada, mentre il primo, con il volto coperto da una calza di nylon, prova a sfondare il finestrone, ma il vetro è infrangibile. Allora chiama il complice e insieme riescono a scardinare il finestrone, facendolo uscire dalle guide. Così uno entra in casa e l’altro torna a fare il palo.

Ma l’allarme allerta la proprietaria, che chiede al fratello di andare a controllare. Quando l’uomo arriva in auto, il palo fa in tempo ad avvertire l’altro e i due fuggono, senza riuscire ad arruffare nulla, pare.

Danni alla villetta, però, ne hanno fatto diversi. E soprattutto la donna si chiede cosa avrebbero fatto i due malviventi se qualcuno, sentendo suonare il campanello, avesse aperto la porta.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza ed il video è ora al vaglio delle forze dell’ordine che sperano di dare un volto ed un nome ai due ladri.

