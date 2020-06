Ladra seriale arrestata dai Carabinieri in flagranza di reato a Collestrada - Tuttoggi

Nelle ultimissime ore, i Carabinieri della Compagnia di Perugia, nel corso di alcuni servizi di controllo del territorio, hanno arrestato, in due differenti circostanze, due cittadini stranieri già noti alle cronache giudiziarie locali.

I fatti

In particolare, nella giornata di ieri 24 giugno, i Carabinieri della Stazione CC di Ponte San Giovanni sono intervenuti all’interno di un negozio d’abbigliamento, nel centro commerciale Collestrada, dove hanno sorpreso in flagranza del reato di furto aggravato, una cittadina ecuadoregna che aveva appena sottratto degli indumenti, per un valore complessivo di 107,00 euro, per poi essere bloccata dopo aver oltrepassato la barriera casse.

A seguito poi della perquisizione personale e sulla sua auto, la donna è stata trovata in possesso dello strumento utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio oltre ad altri capi d’abbigliamento, del valore complessivo di 942,00 euro, sempre rubati al centro commerciale.

La refurtiva è stata, quindi, recuperata e restituita agli aventi diritto.

Fuga dai domiciliari

Nella stessa giornata, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, durante un servizio perlustrativo, hanno arrestato un cittadino tunisino, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Perugia.

Il provvedimento restrittivo scaturiva a seguito di una violazione alla misura della detenzione domiciliare, cui l’uomo era precedentemente sottoposto.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, mentre l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.