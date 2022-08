L’addio a Francesco Bavicchi, l’imprenditore dell’erba “più verde”

A Perugia i funerali dell'imprenditore che ha guidato il gruppo di famiglia | Sua la gestione del Curi quando aveva il manto più bello d'Italia

Nella basilica di San Pietro, a Perugia, si sono svolti lunedì pomeriggio i funerali di Francesco Bavicchi, l’imprenditore che per lungo tempo ha guidato l’azienda fondata dal padre nel 1896. E portata, sotto la sua guida di esperto laureato in Scienze agrarie nel 1949, ad essere azienda leader nazionale nel settore del giardinaggio. Azienda che sotto la guida di Francesco Bavicchi e di suo figlio Dario (lo stesso nome del nonno), è diventata una società per azioni, gruppo imprenditoriale che fattura milioni di euro. E che dal 2011 si è spostato anche in altri settori, per i quali sono state create specifiche divisioni operative: dai sementi per ortaggi e fiori alla commercializzazione di abbigliamento tecnico e per il tempo libero per donne e bambine. Sino agli attrezzi destinati ai bambini, per farli divertire aiutando i grandi nell’orto e nel giardino di casa. E il marchio Wildlife, con cui vengono realizzate casette e altri prodotti per gli uccelli migratori. E nell’alimentazione biologica.

L’azienda Bavicchi è famosa in Italia anche per aver curato i manti erbosi di tanti stadi di serie A. Tra cui il San Nicola di Bari, edificato in tutta fretta per ospitare la finale per il terzo posto, poi conquistato dall’Italia sull’Inghilterra. E lo stadio Curi di Perugia, squadra di cui Francesco Bavicchi era un grande tifoso. L’erba del Curi, curata dal 1975 al 2013 da Francesco Bavicchi, era stata giudicata nel 2001 dai calciatori della Nazionale la migliore d’Italia. Tanto che nel 2015, con una lettera al quotidiano La Nazione, Francesco Bavicchi era intervenuto sul dibattito legato alla manutenzione del terreno. Tema, purtroppo, tornato d’attualità all’inizio di questa stagione.