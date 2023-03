Laboratorio per sviluppare vaccini animali a Lidarno? Scatta l’interrogazione

Il Movimento 5 stelle vuole chiarimenti sul bio-laboratorio dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche

A Lidarno verrà realizzato un laboratorio per sviluppare e produrre vaccini animali? Se lo chiede il Movimento 5 stelle che vuole chiarimenti in merito al bio-laboratorio dell’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

“La preoccupazione per la notizia appresa dalla stampa locale della realizzazione in località Lidarno di un polo strategico produttivo nazionale pubblico con strutture ad elevato contenimento biologico – esordiscono la deputata Emma Pavanelli e la Consigliera comunale di Perugia Francesca Tizi del M5S – ci ha indotto a proporre ai rispettivi organi un’interrogazione finalizzata a conoscere le misure che si intendono mettere in campo per salvaguardare la cittadinanza da eventuali rischi che potrebbero nascere dall’attività svolta nel laboratorio di imminente realizzazione“.