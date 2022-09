Laboratorio analisi Foligno, Lega: “Servizi garantiti”

Le novità

Per il laboratorio analisi, Lega Foligno e capogruppo regionale parlano di un “piano regionale di riordino della rete” che “garantirà in tutti i presidi ospedalieri periferici, attività diagnostica di urgenza, correlata al grado di complessità della struttura ospedaliera, centralizzando la normale attività di routine. Anche per il territorio di Foligno non comporterà nessuna modifica per la qualità e l’efficacia dei servizi al cittadino, in quanto i punti prelievo resteranno invariati sia nelle sedi ospedaliere che in quelle distrettuali. In sostanza, all’ospedale San Giovanni Battista non ci sarà alcun cambiamento per il cittadino, se non, in positivo, una accelerazione delle risposte dovuta all’ottimizzazione dei percorsi“.

Per la Lega “standard invariati”

“Le prestazioni di alta specialità – conclude la Lega – per i pazienti ricoverati e per i cittadini che affluiscono all’ospedale, inoltre, verrano garantite con gli stessi standard qualitativi e le stesse tempistiche. Anche in questo caso, non sono previste modifiche nei servizi rivolti al cittadino”.