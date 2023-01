“Laboratori artistici per giovani creativi” in Media Valle del Tevere

Sono 5 i laboratori gratuiti per giovani dai 14 ai 19 anni: riguardano il teatro, il fumetto e l’illustrazione, la fotografia e il videomaking

Sono i 5 laboratori artistici creativi destinati, gratuitamente, a giovani dai 14 ai 19 anni per favorire lo sviluppo e la crescita della persona e delle sue potenzialità espressive e approfondire la conoscenza del territorio e della comunità in cui vive. È questo il contenuto del progetto di politiche giovanili “Laboratori artistici per giovani creativi”, finanziato dal Fondo politiche giovani (annualità 2019 e 2021), che i Comuni della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere promuovono insieme alla cooperativa sociale Frontiera Lavoro.

L’obiettivo del progetto è, innanzitutto, quello di prevenire e contrastare il disagio giovanile, compreso quello dovuto all’uso non consapevole delle piattaforme digitali e il rischio di esclusione sociale, sostenendo e accompagnando i giovani nel percorso di crescita, autonomia, responsabilizzazione e realizzazione personale. A tal fine, del progetto fanno parte anche attività di orientamento professionale, di formazione sul contesto territoriale dal punto di vista economico, sociale e culturale, e incontri con imprenditori.