"La voce che hai dentro", disciplina del traffico a Orvieto per le riprese della serie TV di Canale 5 - Tuttoggi

dalle ore 18:00 di martedì 15 fino alle ore 09:00 di venerdì 18 novembre è fatto divieto assoluto di transito e sosta, con rimozione dei veicoli, in Piazza del Popolo e in Piazza Vivaria (il divieto non riguarda i veicoli dei residenti della zona, i mezzi adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, i veicoli diretti alle strutture ricettive situate nella zona, per carico e scarico bagagli, i mezzi di pronto intervento e/o soccorso);

dalle ore 18.00 di martedì 15 fino alle ore 9.00 di venerdì 18 novembre è fatto divieto assoluto di sosta, con rimozione dei veicoli, in Largo Ravelli e in Piazza Corsica.

dalle ore 05:00 alle ore 15:00 di giovedì 17 novembre è programmato il divieto assoluto di transito e sosta, con rimozione dei veicoli, in Piazza Cahen, per consentire lo svolgimento del mercato cittadino.

Protagonista della fiction che andrà in onda su Canale 5 Massimo Ranieri, cantante e attore napoletano. Le riprese de “La voce che hai dentro”, a Orvieto, interesseranno il Teatro Mancinelli, il Duomo e alcuni scorci del centro storico. Dal 15 al 17 novembre saranno coinvolti 80 soggetti della troupe e maestranze locali: manovali, attrezzisti, assistenti per trucco, parrucco e costumi. Presso il Palazzo del Popolo e in Piazza del Popolo il campo base della produzione.

Serie tv, a Orvieto le riprese di “La voce che hai dentro”

“La voce che hai dentro”: Michele e l’amore per la musica

“La voce che hai dentro” racconta la storia di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo 10 anni di carcere a Poggioreale. Qui ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Uscito dal carcere, Michele, che ha sempre vissuto per la musica, intende salvare la sua famiglia e la Parthenope, ma dovrà lottare per evitare che la moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vendano l’amata casa discografica all’antagonista Gaetano Russo (Gianfranco Gallo).