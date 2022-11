Serie tv, a Orvieto le riprese di "La voce che hai dentro" - Tuttoggi

Nel cast figurano anche Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo.

“La voce che hai dentro” racconta la storia di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo 10 anni di carcere a Poggioreale, dove ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Ora lo scopo di Michele, che ha sempre vissuto per la musica, è quello di salvare la sua famiglia e la Parthenope ma dovrà lottare per evitare che la moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vendano l’amata casa discografica all’antagonista Gaetano Russo (Gianfranco Gallo).

Michele, che nasconde un segreto, ha però dalla sua parte l’affetto e la fiducia della figlia Anna (Giulia D’Aloia), virtuosa del pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre, e di Regina (La Niña), giovane e talentuosa trapper, con le quali combatterà per riportare in auge la Parthenope Edizioni Musicali e riconquistare l’affetto dei suoi.

La serie tv su canale 5

“Dopo aver fatto da sfondo nel 2020 alla ‘La Befana vien di notte 2’ con i suoi sotterranei e nel 2021 con i suoi vicoli alla Roma Papalina de ‘Il principe di Roma’ – commenta il Sindaco e Assessore al Turismo, Roberta Tardani – questa volta Lucky Red ha scelto la città di Orvieto per ambientare una parte importante della fiction che segna il ritorno in tv di un artista molto amato dal pubblico come Massimo Ranieri. Un’altra importante occasione di visibilità per la nostra città, che avrà una vetrina nella prima serata di Canale 5, un’altra opportunità per l’indotto economico e professionale locale che ruota intorno alle produzioni televisive e cinematografiche”.