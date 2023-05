La vittoria (3-2) non basta, il Grifo retrocede in C per un punto

Il Perugia supera il Benevento nel recupero al termine di una partita rocambolesca, ma il pari in rimonta del Brescia condanna i biancorossi al terz'ultimo posto

Il Perugia retrocede in Serie C, terminando al terz’ultimo posto, a un punto da Cosenza e Brescia. La rocambolesca vittoria sul Benevento, arrivata al 50′ con la rete di Koaun, non basta al Perugia a riacciuffare il Brescia, che recupera due gol di svantaggio a Palermo.

L’epilogo più amaro per i tifosi biancorossi, al termine di una stagione tribolatissima, che il Perugia, nonostante la partenza terribile, avrebbe potuto raddrizzare.

La beffa è arrivata in due minuti, quando il Brescia andava a segno due volte al Barbera, proprio mentre il Perugia, con Lisi su rigore e Di Carmine, ribaltava la svantaggio iniziale. Finale drammatico con il Benevento che nel recupero pareggia con Ciano, con un uomo in meno, ma poi capitola sulla rete di Koaun. Ultimi due minuti di speranza appesi al risultato del Barbera, dove il Palermo non riesce a segnare ed esce dai playoff.

Il match

4′ pt La prima emozione arriva non dal terreno del Curi, ma da Palermo: rosanero in vantaggio con l’umbro Brunori!

5′ pt Abibi incerto sul tiro dalla distanza di Ciano. Inizio molto timido del Perugia.

19′ pt Il tiro cross di Lisi, deviato, crea qualche brivido per Manfredini.

24′ pt Ci prova Karic, palla deviata in corner.

27′ pt Foulon cicca la palla da buona posizione.

30′ pt GOL BENEVENTO, FARIAS Foulon si ritrova solo davanti ad Abibi, il portiere del Perugia respinge, ma Farias è più lesto dei tifosi biancorossi e insacca. Doccia gelata per i tifosi biancorossi.

31′ pt OCCASIONE BENEVENTO La conclusione di El Kaouakibi termina a lato di un soffio.

35′ pt OCCASIONE PERUGIA Alla prova occasione il Perugia sfiora il gol: Di Carmine gira sulla traversa, Luperini colpisce Manfredini a terra, poi Di Serio segna, ma l’arbitro vede un fallo e annulla tutto.

40′ pt Il Palermo raddoppia, Tutino.

44′ pt OCCASIONE PERUGIA Miracolo di Manfredini su Di Serio.

47′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-1 Il Perugia inizia malissimo, poi si sveglia nel finale ed è sfortunato nell’unica vera occasione creata.

1′ st Castori si gioca la carta Olivieri, al posto di un confusionario Paz.

7′ st RIGORE PERUGIA Il braccio largo di… colpisce la palla in area, sul traversone di Olivieri l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore.

8′ st GOL PERUGIA, LISI Dal dischetto va Lisi, che insacca nonostante il tentativo di Manfredini.

9′ st Il Perugia adesso ci crede, ma nessuno riesce a toccare la palla in area. Sul ribaltamento di fronte Ciano conclude a lato.

9′ pt GOL DEL BRESCIA Arriva la notizia della rete del Brescia, che ha accorciato le distanze con Rodriguez, incredibilmente in contropiede.

11′ st GOL DEL BRESCIA Pareggio delle Rondinelle con Ayew.

12′ st Sgarbi, dalla distanza, impegna Manfredini.

13′ st GOL PERUGIA, DI CARMINE Il Perugia passa in vantaggio con Di Carmine, di testa in tuffo. Il pari del Brescia, però, vanifica tutto. Il Palermo, al momento, è ai playoff comunque, visti i risultati dagli altri campi.

15′ st OCCASIONE BENEVENTO Il tiro di Farias esce fuori di un soffio, facendo passare un brivido sulla schiena dei tifosi biancorossi.

23′ st Da Palermo arrivano brutte notizie, con un Brescia arrembante che sfiora il vantaggio. Con un gol di Reggina o Ascoli, che stanno impattando, i rosanero sarebbero fuori dalla corsa per la A, ma questo non sembra scuotere i rosanero.

38′ st Tifosi del Perugia delusi per l’epilogo di questo campionato, volano petardi in campo.

40′ st ESPULSO Glik. Il Benevento con un uomo in meno.

44′ st Il Palermo divora il gol del vantaggio sottomisura.

46′ st GOL DEL BENEVENTO, CIANO Gli ospiti trovano il pari con un uomo in meno.

49′ st E’ arrivato il gol della Reggina, il Palermo al momento è fuori dai playoff.

50′ st GOL DEL PERUGIA, KOUAN Il centrocampista approfitta di un errore della difesa degli ospiti.

52′ st Check al Barbera per un episodio nell’area del Brescia, tutto regolare.

53′ st FINISCE AL CURI 3-2 Il Perugia vince nel finale, si attende l’esito della gara di Palermo, dove ci sono ancora 6 minuti da giocare.

55′ st FINISCE 2-2 A PALERMO, IL PERUGIA RETROCEDE IN SERIE C.

Tabellino

Perugia – Benevento 3-230′ pt Farias (B), 9′ st Lisi rig. (P), 13′ st Di Carmine (P), 49′ st Ciano (B), 50′ st Kouan (P)

Perugia: Abibi 5.5, Sgarbi 5.5, Curado 5, Angella 5, Paz 4.5 (1′ st Olivieri 6), Iannoni 6 (35′ st Bartolomei 5), Santoro 5.5 (39′ st Vulic sv), Lisi 6, Luperini 5 (17′ st Kouan 6.5), Di Serio 5.5 (17′ st Capezzi 5), Di Carmine 6. All. Castori 6.

Benevento: Manfredini 6.5, Veseli 5, Glik 4, Tosca 5.5, El Kaouakibi 6 (30′ st Tello 6), Karic 5.5, Schiattarella 5.5 (17′ st Kubica 6), Kputsoupias 6, Foulon 5.5 (40′ st Leverbe sv), Ciano 6.5, Farias 6.5. All. Agostinelli 6.

(a seguire servizio completo)