La verità sulle criptovalute Ergo e il futuro dell'estrazione mineraria - Tuttoggi

La valuta digitale Ergo, grazie ai costi contenuti e all'elevata velocità, è una scelta interessante per molti imprenditori

Ergo, noto anche come ERC20 (Ethereum Cryptography Exchange), è una forma avanzata di valuta digitale adottata dalle principali istituzioni finanziarie e autorità monetarie internazionali.

Attraverso un accordo unico tra la rete di acquirenti e venditori, questa nuova forma di valuta può essere cambiata istantaneamente e senza sforzo, senza dover trattenere o trasportare denaro.

La criptovaluta Ergo utilizza un tipo unico di contratto intelligente che viene eseguito sia in background che sui social network. In effetti, gli smart contract possono monitorare il mercato, determinare la domanda e l’offerta e determinare come regolare il saldo.

Come Funziona Ergo?

A differenza di altre forme di valute, ERC20 può essere programmato attraverso un sistema di gestione delle identità che consente a sviluppatori e trader di creare scenari di trading personalizzati e applicazioni software.

Questo tipo di protocollo programmabile consente inoltre al team di sviluppo di apportare modifiche importanti al protocollo con tempi di inattività minimi o nulli. La sfida principale, tuttavia, risiede nella velocità e nell’affidabilità di questi programmi, poiché funzionano sulla rete live e devono interagire tra loro e con l’ambiente monetario in tempo reale. Inoltre, sono stati identificati molti svantaggi di Ergo.

Uno dei maggiori svantaggi della criptovaluta Ergo è la difficoltà di decentralizzazione. In un sistema decentralizzato, ogni partecipante contribuisce con il proprio valore e il proprio tempo alla creazione e al mantenimento del libro mastro. Per questo motivo, è difficile per tutti, tranne che per le grandi entità, partecipare. D’altra parte, le blockchain sono progettate per fornire tempi di transazione rapidi e commissioni basse. Per questo motivo, è facile per le persone comuni inviarsi denaro a vicenda utilizzando la rete Ergo.

Il Decentramento

Sebbene possa sembrare poco pratico avere nodi completi ovunque, la maggior parte degli sviluppatori di Ergo ha concluso che il decentramento offre la massima sicurezza.

Usano il termine “full node” per descrivere un gruppo di full node che servono da sistema di alimentazione alla rete Ergo principale. Un nodo “bilanciato” o “normale” non potrà contribuire alle commissioni di transazione distribuite di Ergo Network né contribuire al mantenimento della catena principale.

Questo è il vantaggio più importante della criptovaluta Ergo rispetto ad altre forme di decentralizzazione delle risorse digitali: se un utente malintenzionato può ottenere il controllo di un gran numero di nodi normali, non può implementare le proprie commissioni ed effettuare transazioni indesiderate.

La Mancanza Di Incentivi

Un altro svantaggio di Ergo Cryptocurrency è la mancanza di un incentivo per il mining. A differenza di altri token sul mercato, non c’è ricompensa monetaria per nessun minatore che contribuisce alla catena Ergo.

La ragione di ciò è che il progetto Ergo è stato sviluppato da un team di sviluppo software professionale che ha sviluppato una piattaforma proof-of-concept per l’implementazione di un piano di decentramento.

Il progetto Ergo non è stato sviluppato per dare un incentivo finanziario al minatore; piuttosto, è stato sviluppato per rafforzare la sicurezza della rete fornendo una prova di Princeton per la protezione della rete.

C’è anche un problema relativo alla difficoltà di trovare monete compatibili Ergo. In passato era difficile trovare fork validi del progetto Ergo originale, poiché erano programmati da sviluppatori di software professionisti che non avevano ancora raggiunto il successo nella divulgazione del loro fork. Oggi, tuttavia, è più facile identificare le monete compatibili con Ergo poiché il processo di sviluppo è stato affidato a pochi sviluppatori dedicati.

Di conseguenza, più della metà di tutte le monete sul mercato sono già compatibili con la criptovaluta Ergo. Anche se questa può sembrare una buona notizia per i minatori, ha anche uno svantaggio: meno concorrenza e meno potenziali acquirenti.

Ergo è sicuramente un progetto entusiasmante. Se eseguito correttamente, può creare un effetto a catena in tutta l’economia alternativa. Le sue caratteristiche uniche, insieme ai costi contenuti e all’elevata velocità, lo rendono una scelta interessante per molti imprenditori. Tuttavia, ci sono ancora alcuni seri problemi che devono essere affrontati prima che Ergo diventi un protocollo veramente decentralizzato.

L’alta velocità e il basso costo di Ergo Mining Pool significano che la distribuzione delle monete sarà lenta, rendendola più costosa della maggior parte delle altre monete originali.