La Todi nel '500 al tempo del Perugino e del Signorelli, tante iniziative in città - Tuttoggi

In programma mostra e conferenze partendo dal capolavoro della Pala dello Spagna

Anche Todi si proporrà nei prossimi mesi come una delle mete turistiche nelle quali far tappa nell’anno delle celebrazioni in Umbria del cinquecentenario del Perugino e Signorelli.

La città, infatti, ha stretto un patto di collaborazione con i Comuni di Città della Pieve, Cortona ed Orvieto finalizzato a circuitare gli imporanti flussi dei visitatori attesi. Todi non può vantare, a differenza degli altri centri, la presenza diretta del Perugino, ma l’eco della sua pittura è presente in opere di suoi allievi e collaboratori. Da qui l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di entrare a far parte del coordinamento interregionale le cui iniziative stanno iniziando a fiorire proprio in queste settimane.