La Ternana passa a Carpi 2-1 e recupera 3 punti al Pescara PAGELLE

La Ternana passa a Carpi 2-1, grazie alla rete di De Boer e al rigore di Cicerelli, e guadagna 3 punti sulla capolista Pescara, sconfitta in casa dal Pineto.

Ci mette poco la Ternana a prendere le misure degli avversari, trovando la rete del vantaggio al 19′ con De Boer, che fulmina dal limite Sorzi.

Al 25′ i padroni di casa rispondono con Mandelli, su cui Vannucchi compie un grande intervento.

Il Carpi trova il pari al 34′ con Zagnoni, che di testa da due passi deposita in rete il pallone che aveva toccato la traversa sulla conclusione dal fondo di Gerbi.

In avvio di ripresa Rossini compie una grossa ingenuità toccando con il braccio il pallone che Ferrante stava cercando di controllare in acrobazia. Sul dischetto va Cicerelli che non sbaglia.

Al 15′ Casasola ha la palla per chiudere l’incontro, ma sbaglia di testa una grande occasione.

Ternana in controllo, ma al 44’guizzo improvviso di Cianci, il cui sinistro viene deviato in corner.

Nel recupero non succede più nulla e le Fere possono esultare per 3 punti importantissimi.

Tabellino e pagelle

Carpi – Ternana 1-2

19′ pt De Boer (T), 34′ pt Zagnoni (C), 9′ st Cicerelli (T) rig.

Carpi: Sorzi 6, Tcheuna 5, Zagnoni 6.5 (18′ st Calanca 6), Rossini 5, Verza 6, Figoli 5.5 (34′ st Nardi 6), Mandelli 6, Contiliano 6 (23′ st Puletto 6), Cortes 5.5 (23′ st Sall 6), Stanzani 5.5 (16′ st Saporetti 5), Gerbi 6. All. Serpini 6.

Ternana: Vannucchi 6, Loiacono 6, Capuano 6.5, Tito 6, Casasola 6, Aloi 7 (48′ st Donati sv), De Boer 6.5, Corradini 6 (1′ st Romeo 6), Cicerelli 6.5 (35′ st Maestrelli 6), Ferrante 6.5 (25′ st Curcio 6), Cianci 6. All. Abate 7.