La Ternana affonda a Vicenza (3-1) dopo un primo tempo da brividi | Pagelle

I rossoverdi cadono tre volte sotto i colpi di Diaw (doppietta e un paolo) e Teodorczyk, l'ingresso di Donnarumma sveglia le Fere quando ormai è tardi

La Ternana affonda a Vicenza sotto i colpi di Diaw e Teodorczyk, dopo un primo tempo disastroso. E dire che le Fere avevano cominciato spingendo nei primi cinque minuti. Poi il buco dei centrali sul pallone messo in area da Dalmonte e toccato daTeodorczyk, che consente a Diaw di depositare in rete da due passi. Al 14′ Vicenza ancora pericoloso con una giocata sulla destra Dalmonte – Diaw, ma il tocco sotto dell’attaccante del Vicenza si ferma sul palo. Diaw si rifà al 27′, quando controlla a centro area una palla respinta malamente dalla difesa rossoverde sugli sviluppi di un calcio di punizione e batte ancora Iannarilli.

Difesa rossoverde in bambola anche sulla terza rete: Cavion con una veronica serve Teodorczyk che segna la prima rete con la maglia del Vicenza.

Nella ripresa al 10′ Donnarumma mette in rete la respinta di Grandi sul tentativo di testa di Pettinari e riapre la partita. La Ternana spinge, ma Paghera non trova la porta. Pettinari va a segno nel recupero, ma l’arbitro annulla perché Donnarumma, autore dell’assist, era in fuorigioco. L’assalto finale della Ternana non cambia il corso del primo tempo, segnato già dopo i primi 45 minuti.

Tabellino e pagelle

Vicenza – Ternana 3-1

7′ e 27′ Diaw (V), 45′ + 1 pt Teodorczyk (V), 10′ st Donnarumma (T)

Vicenza: Contini 6 (5′ st Grandi 6.5), Bruscagin 6 (15′ st Maggio 6.5), Crecco 6.5, Cavion 7, Brosco 6, De Maio 6, Diaw 8, Zonta 6, Teodorczyk 7 15′ st Boli 6), Da Cruz 6, Dalmonte 7.5. All. Brocchi 7. A disp.: Confente, Pasini, Padella, Mancini, Meggiorini, Sandon, Djibril, Cester.

Ternana: Iannarilli 5, Diakite 6, Martella 5 (24′ st Celli 6), Proietti 5, Bogdan 5 (18′ st Defendi 6), Boben 5, Koutsoupias 5 (24′ st Paghera 6), Palumbo 6, Pettinari 6, Peralta 5.5 (33′ st Mazzocchi 6), Furlan 5 (1′ st Donnarumma 7). All. Lucarelli 5. A disp.: Krapikas, Ndir, Capone, Sorensen, Rovaglia, Ortolani, Mazza.