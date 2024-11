La Talpa, anticipazioni | Prova sul ponte tibetano di Sellano | Video - Tuttoggi.info

Il ponte tibetano di Sellano, il più altro d’Europa con i suoi 175 metri di altezza e 1000 gradini a pedata discontinua, sarà protagonista nella puntata del reality “La Talpa” in onda stasera, 11 novembre, su canale 5. I concorrenti del programma condotto da Diletta Leotta attraverseranno il ponte tibetano di Sellano tra la grande paura di Veronica Peparini e lo spettacolo che la natura offre da quella visuale: “Una missione non adatta a chi soffre di vertigini, i nostri concorrenti saranno riusciti a superarla?” – si legge nella didascalia del video postato su Instagram di Mediasetinfinity.

La Grande Prova

Per la Grande Prova i concorrenti saranno divisi in 3 gruppi e in 60 minuti dovranno raggiungere la vetta di Montesanto per poi attraversare il ponte tibetano di Sellano, lungo il quale dovranno trasportare persi per 2500 Kg. divisi in sacchi di juta.