La Strada dei vini etrusco romana esprime il suo cordoglio per la scomparsa del socio storico Leonardo Zanchi di Amelia - Tuttoggi.info

La Strada dei Vini etrusco romana, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Leonardo Zanchi, produttore vitivinicolo fondatore delle Cantine Zanchi di Amelia, da sempre nostra socia, un uomo di grande spessore umano, lungimirante, visionario ed innovatore, la sua passione per la bio enologia ne ha fatto un personaggio proiettato verso il futuro, ma nello stesso tempo con radici ben piantate nella tradizione, con la produzione di vini eccellenti nati anche con il recupero di vitigni antichi, autoctoni dell’Amerino, selezionati e coltivati nella sua azienda.
La Strada dei Vini etrusco romana esprime sentite condoglianze alla famiglia Zanchi, ai familiari, alla moglie Annamaria, membro del nostro consiglio di amministrazione, alle figlie Flores e Flaviana.