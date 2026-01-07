 La Strada dei vini etrusco romana esprime il suo cordoglio per la scomparsa del socio storico Leonardo Zanchi di Amelia - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

La Strada dei vini etrusco romana esprime il suo cordoglio per la scomparsa del socio storico Leonardo Zanchi di Amelia

Redazione

La Strada dei vini etrusco romana esprime il suo cordoglio per la scomparsa del socio storico Leonardo Zanchi di Amelia

Mer, 07/01/2026 - 09:11

Condividi su:

La Strada dei Vini etrusco romana, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Leonardo Zanchi, produttore vitivinicolo fondatore delle Cantine Zanchi di Amelia, da sempre nostra socia, un uomo di grande spessore umano, lungimirante, visionario ed innovatore, la sua passione per la bio enologia ne ha fatto un personaggio proiettato verso il futuro, ma nello stesso tempo con radici ben piantate nella tradizione, con la produzione di vini eccellenti nati anche con il recupero di vitigni antichi, autoctoni dell’Amerino, selezionati e coltivati nella sua azienda.

La Strada dei Vini etrusco romana esprime sentite condoglianze alla famiglia Zanchi, ai familiari, alla moglie Annamaria, membro del nostro consiglio di amministrazione, alle figlie Flores e Flaviana.


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Esce di strada e finisce con l’auto nel torrente, recuperato dai vigili del fuoco

Spoleto

Spoleto per lo sport, riconoscimenti a oltre 100 atleti | Foto

Spoleto

Lutto nella Caritas a Spoleto, è morta Anna Maria Landini

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Palermo, Tamajo visita presepe vivente di Partanna Mondello, “Posto magico”
Pillole Italpress

Palermo, arcivescovo Lorefice “Violenza allo Zen? Risposta a segnali rinascita”
Top News ITALIA

Cina, dal 2018 transitati 100 milioni di veicoli su ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

Pillole Italpress

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 6/1/2026

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!