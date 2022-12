La Sir vuole la Final Four di Coppa Italia: prevendita, verso un altro pienone al PalaBarton

Giovedì (ore 20.30) al PalaBarton arriva la Top Volley Cisterna per una gara senza appello

La Sir schiacciasassi non vuole fermarsi e giovedì, al PalaBarton (ore 20.30), vuole prendersi la Final Four di Roma di Coppa Italia. L’avversario è Top Volley Cisterna. Formazione certamente inferiore ai Block Devils, ma il tecnico Anastasi ed i ragazzi predicano concentrazione. Quella, unita al grandissimo potenziale tecnico, che finora ha consentito a Perugia di centrare il percorso netto in tutte le competizioni.

Al PalaBarton si prevede un altro pienone, come è stato nel giorno di Santo Stefano per la gara di campionato contro Siena.