La Sir vince in rimonta 3-1, è campione del mondo GALLERY

I Block Devils perdono il primo set, soffrono, ma superano i ragazzi di Lorenzetti e salgono sul tetto del mondo

La Sir soffre, ma esce alla distanza, ribalta una grande Itas e si laurea campione del mondo. Merito della grande squadra allestita dal presidente Gino Sirci e di mister Anastasi, che ha saputo sfruttare tutta la sua panchina, puntando con coraggio al momento giusto su Plotnytskyi, Herrera e Piccinelli, con Leon che ha ritrovato il servizio nel momento decisivo della partita.

Grandissimo in regia Giannelli, Mvp del Mondiale per Club, dopo quello del Mondiale per Nazioni.