La Sir torna al PalaBarton e si sbarazza di Modena 3-0

La Sir torna al PalaBarton e sfodera un’altra grandissima prestazione, superando gli storici rivali di Modena 3-0 e tornando in testa alla Superlega.

I Block Devils diventano micidiali nei momenti decisivi, non lasciando a Modena neanche un set ai Canarini nel recupero della nona giornata.

Il tabellino

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena 3-1

(25-21; 25-23; 26-24)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 1, Ter Horst 14, Ricci 6, Solè 10, Leon 19, Plotnytskyi 10, Colaci (libero), Zimmermann, Piccinelli, Vernon-Evans. N.e.: Atanasijevic, Russo (libero), Biglino, Sossenheimer. All. Heynen, vice all Fontana.

LEO SHOES MODENA: Christenson 1, Vettori 9, Stankovic 9, Mazzone 1, Petric 18, Karlitzek 1, Grebennikov (libero), Lavia 7, Estrada Mazorra, Porro, Bossi 1. N.e.: Rinaldi, Iannelli (libero), Sanguinetti. All. Giani, vice all. Carotti.

Arbitri: Umberto Zanussi – Andrea Puecher

LE CIFRE – PERUGIA: 14 b.s., 7 ace, 63% ric. pos., 41% ric. prf., 46% att., 7 muri. MODENA: 10 b.s., 2 ace, 45% ric. pos., 15% ric. prf., 41% att., 10 muri.

La partita

Nel primo set parte forte Modena, trovando nel servizio l’arma in più. Ma nel turno di battuta di Plotnytskyi la Sir pesca un +8 che le consente di tornare in vantaggio e di prendere il largo.

Gli ospiti provano a rientrare con Stankovic e sul 15-12 Hheynen chiama i suoi.

I Block Devils controllano e non lasciano più avvicinare Modena, chiudendo il primo set 25-21.

Nel secondo set Modena parte ancora forte, raggiungendo il massimo vantaggio di 4 (1-5).

I Block Devils rosicchiano lo svantaggio e il set prosegue all’insegna dell’equilibrio. La Sir trova il pari sul 20-20.

Modena prova a fuggire ancora ma viene ripresa sul 22-22. E nel momento decisivo la Sir innesta ancora la quinta e si prende anche il secondo set (25-23).

Molto equilibrato il terzo set, con Modena che trova il break sul 19-21.

La Sir trova il pari sul 23-23. Ancora Stankovic per il set point per gli ospiti. Annullato da Perugia, che manda dai 9 metri Plotnytskyi. Il ragazzino terribile venuto dall’Est trova l’ace. La partita, poi, la chiude il solito Leon (26-24).

Prova di grande “testa” degli uomini di Heynen che sopperiscono alla stanchezza ed a qualche meccanismo da oliare con carattere, determinazione e freddezza nei momenti topici e caldi del match.

19 punti ed Mvp per Wilfredo Leon che, pur molto marcato dal muro avversario, mette lo zampino nei momenti chiave con i suoi turni al servizio ed i suoi attacchi vincenti. In casa bianconera doppia cifra anche per Plotnytskyi (10 punti), per il solito Solè (10 palloni vincenti con 2 muri) e per un ottimo Ter Horst che, schierato opposto in luogo di Atanasijevic, mette a terra 14 punti confermandosi jolly preziosissimo nelle rotazioni di Heynen. Ricci porta anche stasera il suo mattone pesante alla causa, Travica e Colaci si confermano cardini imprescindibili per le loro qualità tecniche e per come sanno gestire, dall’alto della loro esperienza, gli equilibri anche morali di tutto il gruppo.

Pochissimi i tempi di recupero per i Block Devils che domenica, con fischio d’inizio alle ore 17:00, saranno di nuovo in campo e di nuovo al PalaBarton per la seconda di ritorno contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Prima della trasferta in terra di Francia per il girone della Champions.