La Sir supera Padova in rimonta (3-1) IMMAGINI

La Sir Vim Susa batte Padova al PalaBarton in rimonta e conquista la 19esima vittoria di fila.

Ospiti che a sorpresa vincono il primo set, con la Sir che si fa sorprendere a metà della frazione, cedendo nel finale 25-23.

Gara in equilibrio anche in avvio del secondo set, con Perugia che piazza il +3 (16-13) con Giannelli e poi mantiene il vantaggio sino al 25-21 che pareggia il conto dei set.

I Block Devils spingono invece sull’acceleratore sin da subito nel terzo set, dominato con il punteggio di 25-19.

Sir che invece si trova ad inseguire nel quarto set. Poi, raggiunto il pari, si procede punto al punto sino al 18 pari, quando i padroni di casa assistano l’allungo decisivo che vale i 3 punti. Quarto set in cui i Block Devils hanno chiuso con un 100% di efficacia con nessun errore in 14 palloni attaccati.

Giannelli distribuisce equamente il gioco e manda i suoi principali attaccanti tutti in doppia cifra: 10 punti per Loser, 19 per Ben Tara, 18 per Semeniuk e 14 Oleh Ploynytskyi che anche questa sera ha scavato solchi importanti nei suoi turni in battuta, e ha chiuso il match firmando 4 ace, un muro e attaccando con il 60% di efficacia.

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Sonepar Padova 3-1

23-25; 25-21; 25-19; 25-21

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 2, Ben Tara 19, Solè 5, Loser 10, Semeniuk 18, Plotnytskyi 14, Colaci (lib). Herrera 1, Ishikawa, Russo 2, Cianciotta. N.E: Piccinelli (libero), Candellaro, Zoppellari. All. Lorenzetti, vice Giaccardi.

18 b.s., 10 ace, 52% ric. pos., 31% ric. prf., 61% att., 7 muri.

Sonepar Padova: Falaschi 1, Masulovic 9, Plak 9, Crosato 4, Porro 22, Sedlaček 5, Diez (L), Stefani 6, Truocchio 1, Orioli 4, Pedron, Toscani (lib). N.E. Liberman, Galiazzo. All. Cuttini, vice Salmaso

22 b.s., 8 ace, 46 % ric. pos., 27% ric. prf., 53% att., 4 muri.