La Sir sperimenta, poi accelera e travolge Cisterna (3-1) IMMAGINI

Dopo un primo set di sperimentazioni, mister Lorenzetti scatena le sue bocche di fuoco – tra le quali il ritrovato ucraino Plotnytskyi – e si sbarazza del malcapitato Cisterna Volley. Che però ha reso onore al volley e al pubblico del PalaBarton, giocandosi, nel quarto set, la possibilità di conquistare almeno un preziosissimo punto sul campo dei campioni d’Italia.

Ai box, a scopo precauzionale, Simone Giannelli, che ha accusato un risentimento muscolare addominale per il quale, dopo una prima valutazione strumentale, è già cominciato uno specifico programma di recupero. In cabina di regia il suo vice Francesco Zoppellari lo sostituisce con una grande prova (6 punti a referto per lui e tre muri), gestendo il gioco con lucidità e creatività.

Ceduto malamente il primo set 19-25, i Block Devils hanno infatti spinto sull’acceleratore, lasciando appena 31 punti agli avversari negli altri due set.

Fino a metà del quarto set Cisterna ha provato a resistere, ma poi Perugia ha iniziato a giocare come sa, chiudendo la gara con il perentorio 25-18 su cui mette il sigillo Russo.

Mattatore Oleh Plotnytskyi, rientrato in campo da titolare per la prima volta dopo il risentimento muscolare alla gamba sinistra che lo aveva colpito nel corso del primo set della semifinale di Supercoppa contro Piacenza. Lo schiacciatore ucraino conferma sul campo il pieno recupero e si laurea Mvp chiudendo con 20 punti, un 58% in attacco e 6 ace.

Tabellino

Sir Vim Susa Perugia – Cisterna Volley 3-1

19-25; 25-15; 25-16; 25-18

PERUGIA: 20 b.s., 11 ace, 55% ric. pos., 33% ric. prf., 54% att., 10 muri.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Zoppellari 6, Ben Tara 21, Russo 5, Loser 5, Semeniuk 15, Plotnytskyi 20, Colaci (lib), Ishikawa 1, Piccinelli. N.E: Herrera, Solè, Candellaro.

MODENA: 14 b.s., 5 ace, 37% ric. pos., 25% ric. prf., 37% att., 6 muri.

CISTERNA VOLLEY: Baranowics 1,Faure 15, Mazzone 7, Nedeljkovic 5, Ramon 7, Bayram 9, Pace (L). All. Falasca, vice Cocconi. Fanizza, Tarumi 1, Rivas. N.E. Tosti, Diamantini, Finauri.