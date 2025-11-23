La Sir si sveglia tardi, a Trento la seconda sconfitta consecutiva (3-1) - Tuttoggi.info

La Sir rimedia la seconda sconfitta consecutiva in Superlega. E quella a Trento è una brutta sconfitta, con i Block Devils che entrano in partita troppo tardi, solo nel finale del terzo set, conquistato con il punteggio di 29-27 dopo aver annullato 5 match points.
Perugia già in difficoltà in avvio di gara nella ricezione, con i campioni d’Italia che invece giocano in maniera spettacolare ed efficace, prendendosi il primo set con il punteggio di 25-21.
Ci si attende il riscatto dei Block Devils e invece Trento prende subito il largo, dominando un set che termica con l’eloquente punteggio di 25-16.
Lorenzetti riorganizza i suoi ed il terzo set è all’insegna di un equilibrio interrotto dal break dei padroni di casa che vanno sul +3 (18-15). La Sir prova ad accorciare, ma i padroni di casa mantengono i 3 punti di vantaggio fino al 24-21. L’ace di Plotnytskyi suona la carica per Perugia, che si rimette in partita prendendosi il set al secondo tentativo, riaprendo una partita che sembrava ormai segnata.
Il quarto set è la partita che ci si aspetta tra due grandi squadre. Sir costretta ad inseguire, ma resta incollata. Un controverso punto assegnato dagli arbitri a Trento (sul quale Giannelli è una furia) spacca il set a favore dei padroni di casa, che poi trovano l’ace del +4 (17-13). La Sir prova a rientrare, ma Trento torna potente dai 9 metri. In campo, però, succede di tutto: le luci si spengono, togliendo un punto a Perugia; poi suona il timing, togliendo un punto a Trento. Che comunque si trova sul +6 (22-16). Svantaggio che la Sir riesce a recuperare fino al -1 (22-23). Loser pesta la linea dei 9 metri, consegnando 2 match points a Trento. Sbaglia anche Trento al servizio. Dai 9 metri va Plotnytskyi che prova a piazzarla, Trento difende e prepara il punto vincente di Faure.
Trento risale in classifica, Perugia cade ancora, mostrando però almeno, nel finale, di potersela giocare alla pari con i campioni d’Italia.
Tabellino
Itas Trentino Trento – Sir Susa Scai Perugia 3-1
25-21; 25-16; 27-29; 25-23
(foto Sir Volley)