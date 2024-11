Come da pronostico la Sir Vim Susa Perugia si sbarazza in tre set al PalaBarton di Grottazzolina e prosegue la sua corsa in testa alla Superlega.

I ragazzi di Lorenzetti hanno spinto subito sull’acceleratore, lasciando agli ospiti solo 8 punti nel primo st.

E senza cali di tensione i Block Devils si sono presi anche gli altri due set con un duplice 25-17.

Sir Vim Susa Perugia – M&G Grottazzolina

25-8; 25-17; 25-17

(a seguire servizio completo)