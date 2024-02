La Sir senza Giannelli fatica, ma batte Cisterna 3-1 IMMAGINI

I Block Devils, con Ropret in regia, tornano con 3 punti da Latina, rimontando 5 punti nel terzo set

Torna al successo dopo due sconfitte la Sir Susa Vim Perugia, battendo in quattro set al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina nell’ottava di ritorno di Superlega e mettono un bel mattone per blindare il secondo posto nella griglia dei prossimi playoff scudetto con otto punti di vantaggio sulla terza a tre giornate dalla fine della regular season.

Partita complicata per gli uomini di coach Lorenzetti, che ha dato un turno di riposo a Giannelli mandando in campo dal primo pallone Gregor Ropret. Partita per tre set abbondanti piuttosto equilibrata, con la terza frazione vinta in rimonta da Perugia dopo essere stata sotto di 5 punti (11-6).

Numeri del match per alcuni aspetti simili con i bianconeri fanno la differenza in attacco (50% contro 43% di Cisterna) e soprattutto dai nove metri dove i Block Devils mettono una pressione costante e vanno a segno 13 volte contro le 4 dei padroni di casa.

Mvp della partita Leon che chiude con 19 palloni vincenti, 2 muri e 3 ace. Grande prova anche del compagno di reparto Semeniuk che ne mette 18 con 4 ace ed il 58% in attacco. Doppia cifra per la coppia di opposti Ben Tara (11 con 2 muri) ed Herrera (10 con l’80% in attacco e 2 ace) che Lorenzetti ruota durante la partita. Da sottolineare i 3 muri vincenti di Russo, la buona prova di Ropret in cabina di regia ed i 2 ace di Held che entra al servizio nel finale di quarto set e chiude i giochi.

Tabellino

CISTERNA VOLLEY – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

Parziali: 19-25, 25-22, 22-25, 18-25

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Faure 23, Mazzone 8, Nedeljkovic 6, Ramon 10, Peric 8, Piccinelli (libero), Rossi. N.e.: De Santis, Czerwinski, Giani, Finauri, Bayram. All. Falasca, vice all. Cocconi.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Ropret 2, Ben Tara 11, Russo 6, Solè 5, Leon 19, Semeniuk 18, Colaci (libero), Held 2, Flavio, Herrera 10. N.e.: Plotnytskyi, Giannelli, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

LE CIFRE – CISTERNA: 20 b.s., 4 ace, 27% ric. pos., 8% ric. prf., 43% att., 12 muri. PERUGIA: 17 b.s., 13 ace, 28% ric. pos., 8% ric. prf., 50% att., 10 muri.