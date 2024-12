La Sir piega Modena 3-0 nel giorno di Santo Stefano IMMAGINI

La Sir non è mai sazia di vittorie ed anche nel giorno di Santo Stefano supera Modena 3-0 per la gioia dei propri tifosi che, come al solito, hanno affollato il PalaBarton. Palasport ancora più caldo, vista la rivalità tra le due storiche tifoserie del volley italiano.

Gara equilibrata sin dalle prime battute, con il primo break per Perugia che arriva con il muro di Ben Tara che vale il 6-5 per i Block Devils. L’ace di Mati (14-16) prova a scuotere i Canarini costretti alla rimonta, ma Ishikawa è inarrestabile e il muro su Gutierrez vale il 25-22 per i padroni di casa.

Nel secondo set la Sir parte subito forte con un break. Le giocate di Davyskiba da una parte e Ishikawa dall’altra tengono in equilibrio il set. Ma la scossa decisiva arriva dall’ace di capitan Giannelli, con Plotnytski che chiude il 27-25 a favore dei Block Devils.

Break di vantaggio per Modena (9-12) in avvio di terzo set. Ma i Block Devils si riportano avanti e mantengono il vantaggio. La free ball chiusa da Giannelli vale quattro match point; l’errore in battuta di Sanguinetti chiude i conti a favore della Sir.

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena 3-0

25-22; 27-25; 25-21

