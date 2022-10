La Sir piega anche Verona: 3-0 al PalaBarton

Block Devils a punteggio pieno | Domenica (pre 18) i ragazzi di Anastasi attesi a Padova

La Sir Safety Susa Perugia piega in tre set anche la temibile WithU Verona e resta in testa alla classifica di Superlega a punteggio pieno.

I numeri della partita certificano la vittoria dei padroni di casa che fanno la differenza soprattutto al servizio (8 ace contro 4) ed a muro (9 vincenti contro 2). Mvp della sfida un Kamil Semeniuk praticamente perfetto. Il martello polacco chiude con 15 punti, 3 ace, il 60% in attacco e, soprattutto, lo 0 nella casella degli errori. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per Rychlicki (17 con 4 muri) e Leon (12 con il 65% in attacco). Al centro Russo (6) e Solè (9) assicurano primi tempi e tocchi a muro, Giannelli dirige da par suo (oltre all’ace, importantissimo, sul 22-21 del primo set) mentre Colaci in seconda linea mette la modalità aspirapolvere e le tira su tutte.