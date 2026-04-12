La Sir non fa sconti, batte Piacenza (3-0) e vola in finale Scudetto - Tuttoggi.info

La Sir non fa sconti a Piacenza, battuta al PalaBarton 3-0, e vola in finale Scudetto.
Gara equilibrata in avvio, con gli ospiti che alzano il muro e provano a scappare con l’ace di Bovolenta (9-6). Piacenza a punto dai 9 metri anche con Gutierrez e Comparoni, con i Block Devils in difficoltà in ricezione. Dall’altra parte risponde Plotnytskyi, con il successivo errore di Porro che vale il 20 pari. A completare la rimonta ci pensa Semeniuk, direttamente dal servizio (27-25).
Piacenza avanti anche in avvio del secondo set, con i Block Devils che però accorciano subito. Gli ace di Simon e Porro confermano i problemi di Perugia in ricezione. Plotnytskyi alza però i giro e Solè chiude il set 25-20.
Match equilibrato nel terzo set. Un equilibro spezzato dalle giocate a muro di Solè, che valgono il break del 14-12. L’ace di Plotnytskyi (21-13) certifica lo strapotere dei Block Devils. Che si prendono set, partita e finale ancora con un ace, stavolta di Cvangingeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!
Tabellino
Sir Susa Scai Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0
27-25, 25-20
(foto Benda Sir Volly)