La Sir non chiude, l’Allianz resiste e si prende Gara2 al termine di una maratona

Block Devils due volte avanti, i padroni di casa replicano con identico punteggio. Al tie-break Perugia non mette giù il pallone e Ishikawa e compagni pareggiano la serie

Milano vince Gara2 contro Perugia al termine di una maratona durata più di tre ore, con il 20-18 al tie-break che la dice lunga sull’equilibrio di questa gara, dopo che le due formazioni si erano spartire i quattro set precedenti con identico punteggio.

Rammarico per la Sir, che si è fatta rimontare due volte e che nel mini-set decisivo non ha saputo approfittare del più tenue vantaggio di un break. Rammarico soprattutto per quella palla sul 14-13 che i Block Devils per tre volte non sono riusciti a mettere a terra. Merito di una Milano grandissima in difesa, grazie ai recuperi strepitosi di Catania, tra cui quello che vale il 19-18 e che porta alla vittoria i padroni di casa.

Che sarebbe stata una battaglia, anche dopo quanto visto in Gara1, lo si sapeva. E le due squadre non hanno disatteso le aspettative.

La spunta la Sir nel primo set, 27-25. La risposta dei padroni di casa è perentoria (25-21). La Sir replica con identico punteggio. E sul quarto set a tratti dà la speranza ai propri tifosi di poterla chiudere, ma Milano chiude 27-25.

Il tie-break è ancora di più, se possibile, ad alta tensione. Perugia conquista il break. Il check conferma l’ace di Reggers che vale il 13 pari. Poi la grande occasione per la Sir, che dimostra le difficoltà incontrate a mettere palla a terra. Sino all’epilogo che premia Milano.

Si torna in campo domenica 7 aprile al PalaBarton per Gara3.

Tabellino

Allianz Milano – Sir Susa Vim Perugia 3-2

25-27; 25-21; 21-25; 27-25; 20-18