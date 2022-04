La Sir non c’è: Modena passa a Perugia in Gara1 (1-3)

Polveri bagnate a servizio e senza un'adeguata difesa contro i colpi di Ngapeth, Nimir e Leal | Domenica Gara2 in casa dei Canarini

Con le polveri bagnate a servizio e senza un’adeguata difesa la Sir che ha dominato la prima parte della stagione non c’è più E dopo la cocente delusione dell’eliminazione in Champions, perde anche Gara1 delle semifinali Scudetto, con Modena che passa al PalaBarton 3-1. Tutto fin troppo facile per i ragazzi di Giani, che hanno piegato la tenue resistenza dei Block Devils con i colpi di Ngapeth, Nimir e Leal.

Domenica in Gara2 al PalaPanini Grbic dovrà inventarsi qualcosa per rivitalizzare una squadra che è apparsa stanca fisicamente e scarica mentalmente. Segnali già emersi contro Cisterna e nella doppia sfida in Champions, persa per soli due punti, pur contro una grande formazione qual è Trento. Una sconfitta che i Block Devils non hanno ancora metabolizzato.