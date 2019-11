La Sir liquida Vibo con un netto 3-0

share

Seconda vittoria consecutiva per Perugia, che torna finalmente al PalaBarton e trova i 3 punti al termine di una prestazione convincente.

Con Hoogendoorn in campo a sostituire Atanasijevic (tenuto precauzionalmente in panchina) la Sir inizia comunque benissimo, grazie al servizio micidiale dei suoi.

Nella Sir anche Podrascanin e De Cecco sembrano aver trovato l’intesa dei tempi migliori. I Block Devils prendono il largo 14-8.

I numerosi errori in attacco non consentono agli ospiti di impensierire Perugia, che vola sul 21-14.

Il primo set (25-17) arriva su un servizio del solito Leon.

I Block Devils, incitati dai Sirmaniaci e da tutto il pubblico del PalaBarton, continuano a restare concentrati anche nel secondo set.

Vibo Valentia, sempre costretta ad inseguire, prova a rientrare in partita a metà del set. Ma la Sir ricaccia indietro gli ospiti. E sul punteggio di 12-8 (dopo un ottimo primo tempo di Podrascanin) Perugia manda ai 9 metri Leon, che piazza due ace consecutivi (il secondo con la palla scagliata a 128 km/h) e consente ai Block Devils, al termine del turno di battuta, a portarsi sul 16-8.

Il brasiliano Drame Neto prova a far rientrare in partita Vibo, ma la minirimonta degli ospiti, ora bravi a difendere, si ferma sul 20-14. A far ripartire Perugia ci pensa Lanza.

Podrascanin ancora micidiale con il primo tempo: grande partita anche in fase d’attacco per il Potke (22-15).

Il set per Perugia lo chiude Robert That, appena entrato, con un missile dai 9 metri: 25-17.

Il terzo set inizia all’insegna di Hoogendoorn, che ha il braccio caldo e viene giustamente servito da capitan De Cecco. Il 4-1 arriva ancora da un ace di Leon.

Vibo però ha un sussulto di orgoglio e resta incollata a Perugia grazie a un’ottima difesa ed alle giocate in attacco di Drame Neto.

E la partita adesso è equilibrata, con gli ospiti che rispondono punto su punto alle giocate dei Block Devils. Vibo trova il pari sul 13-13 ancora con una grande giocata del suo asso brasiliano.

E allora Heynen chiama time out e striglia i suoi.

Perugia riprende la marcia sfruttando un errore in attacco degli ospiti e poi un ace di Lanza (15-13). La Sir prende il largo che sembra decisivo (18-14) con Leon, ma Vibo torna sotto -2.

Ma il muro di Vibo non riesce a tenere in capo gli attacchi di Leon e sul turno di battuta di Plotnyskyi (che piazza anche un ace) la Sir arriva fino al 23-16.

A chiudere i conti ci pensa però ancora Leon, con un altro ace.

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Cappilo Calabria Vibo Valentia (25-17 25-17 25-17)

share

Stampa