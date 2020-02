La Sir fatica contro Vibo, ma poi si prende i 3 punti - Tuttoggi

La Sir Safety Conad prosegue la sua marcia e a Vibo prosegue la striscia positiva, come da pronostico. Ma contro una squadra agguerrita che lotta per la permanenza in Superlega i Block Devils hanno faticato più del previsto.

Perugia al piccolo trotto nel primo set, dove comunque è riuscita a stare sempre 2 punti avanti rispetto ai padroni di casa.

Ma sul finale di set, quando ci si attende lo scatto decisivo di Perugia, Vibo ha un sussulto, trascinata da Aboubacar.

Sul 20-22 Perugia ha un blackout: Vibo trova prima il pari (22-22), poi va addirittura a chiudere il set 25-22, nonostante il timeout chiamato da Heynen, che non riesce a spezzare il turno in battuta di Mengozzi.

Perugia frastornata, con il mancino Aboubacar che appare imprendibile. Vibo ne approfitta per provare a scappare nel secondo set, ma la Sir ha un sussulto e rimetto il naso avanti, grazie anche a un ritrovato Plotnytskyi.

Block Devils avanti, ma senza riuscire a scrollarsi di dosso i padroni di casa, galvanizzati dall’entusiasmo del proprio pubblico. Perugia ora gioca meglio in difesa e riusce a conquistare un margine, portandosi sul 14-11.

Aboubacar finalmente inizia a sbagliare qualcosa e Perugia trova con Atanasijevic l’ace che vale il 17-13.

Perugia allunga 21-17 e a quel punto tornano i fantasmi del primo set quando Vibo chiede il check per il punto del possibile 21-21. Così non è e Perugia può finalmente chiuderla 25-21.

I bombardieri di Perugia hanno scaldato la mano e nel terzo set la squadra gioca con più scioltezza, anche se Vibo non molla. I padroni di casa si rifanno sotto sul 21-23, ma poi cedono 22-25.

Nella quarta frazione lo spartito non cambia, con Perugia che trova il break ma fa fatica ad allungare. Nel finale di set Vibo tenta il recupero, ma Perugia chiude il set e il match 25-21 senza lasciare punti in terra di Calabria.

Tonno Callippo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia (25-22 21-25 22-25 21-25)

(Seguirà il servizio completo con tabellino e interviste)