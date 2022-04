I Block Devils vedono il baratro quando, poi alzano il muro e con il servizio di Leon superano i grandi rivali | In finale sarà ancora Sir - Lube

La Sir batte il taboo PalaBarton e Modena (3-1) e vola in finale Scudetto. I Block Devils vedono il baratro quando i Canarini vincono agevolmente il primo set, rispondono nel secondo nonostante uno scatenato Nimir e piazzano la rimonta nel terzo set, che costringe poi Modena alla resa nel quarto.

Una fantastica serie termina a favore della Sir, che in finale troverà ancora, per la quarta volta consecutiva, la Lube Civitanova Marche, che in Gara5 dell’altra semifinale ha piegato Trento al tie break.